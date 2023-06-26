Що відомо про людину, яка може замінити шойгу

https://racurs.ua/ua/n184505-scho-vidomo-pro-ludynu-yaka-moje-zaminyty-shoygu.html

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Кандидатуру губернатора Тульської області Олексія Дюміна в росії давно називали можливим наступником диктатора та воєнного злочинця володимира путіна. Але в контексті останніх подій у ньому вбачають заміну міністру оборони шойгу.

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«Наша ніва» пише, що 50-річний Дюмін має звання генерал-полковника і в минулому обіймав посаду заступника міністра оборони. Але на ній Дюмін не пробув і двох місяців (з 24 грудня 2015 по 2 лютого 2016 року), після чого був призначений губернатором Тульської області.

Батько Дюміна — військовий медик, генерал Геннадій Дюмін, у 1990-ті входив до найближчого оточення тодішнього міністра оборони росії (1992−1996) Павла Грачова.

Олексій Дюмін у 1994 році закінчив Воронезьке вище військове інженерне училище радіоелектроніки. Відразу після закінчення училища його направили до Московського військового округу, у невелику військову частину, яка займалася протидією технічним засобам розвідки противника.

Через рік Дюмін був у управлінні президентського зв’язку Федеральної служби охорони росії. Пізніше він перейшов до Служби безпеки президента і пробув там до 2007 року, коли був призначений головою охорони голови уряду рф віктора зубкова (Зубков був на цій посаді під час перезмінки перед рокіруванням путіна та медведєва).

В росії припускали, що у цей час Дюмін доріс до особистої охорони путлєра. Він став його особистим ад’ютантом.

У 2012−2014 роках — заступник начальника управління Служби безпеки президента. Потім заступник начальника Головного управління генерального штабу, командувач Силами спеціальних операцій, які зіграли одну з ключових ролей під час захоплення Криму.

Дюмін забезпечував безпеку путіна на всіх його публічних виступах і як прем'єр-міністр, і президент.

Вже губернатор Тульської області Дюмін розповідав, що захищати путіна йому нібито доводилося і від диких звірів, зокрема від ведмедя, який пробрався до входу президентської резиденції в горах.

Про те, як путін довіряє Дюміну, може свідчити один епізод, про який писав пропагандист «Комсомольської правди» Олександр Гамов.

Він описував, як під час поїздки путіна в 2010 році Сибіром і Далеким Сходом, саме Дюмін притримував путіна під час забору проб шкіри та жиру у сірих китів.

Я потім дивився на цей жах. путін з арбалетом цілиться у 15-метрового кита, який гігантською свічкою вискакує з моря. Стріла — летить! А поряд із путіним — Дюмін, який тримає прем'єра, обійнявши за тулуб, — згадував журналіст.

Крім того, саме Дюмін розробив та провів операцію екстреного вивезення президента-втікача Віктора Януковича у ніч проти 23 лютого 2014 року. Дюмін називав повідомлення про його участь у цих подіях міфами та відмовлявся їх коментувати.

2016 року з’явилося розслідування телеканалу «Дощ» про Дюміна. У ньому стверджувалося, що у грудні 2014 року той переселився до квартири в Москві площею 344 квадратні метри, яка у 2016 році коштувала 700 млн рублів. Але Дюмін стверджував, що до квартири не має жодного стосунку і її власник нібито — повний його тезка.

Інша річ, яка зміцнює зв’язки Дюміна з путіним — хокей. Майбутній генерал почав займатися ним (і досить професійно) у школі. Нині він грає разом з кремлівським карликом.

2015 року Дюміна призначили начальником Головного штабу Сухопутних військ, а 24 грудня того ж року — заступником міністра оборони.

2 лютого на той час генерал-лейтенанта Дюміна призначили виконувати обов’язки губернатора Тульської області. У вересні він переміг під час виборів губернатора.

Тульська область ще з царських часів була центром військово-промислового комплексу. Саме там знаходилися великі оборонні підприємства, які виробляють у тому числі зенітно-ракетні комплекси.

Починаючи з 2017 року прізвище генерала неодноразово виринало серед ймовірних наступників путіна на посаді президента рф.

Різні джерела стверджують, що лояльність Дюміна до путіна високо цінуються у Кремлі. Дюмін залишається фігурою, наближеною до російського президента. 2021 року йому закритим указом президента рф надали звання генерал-полковника.

У жовтні 2022 року писали про те, що призначення тульського губернатора Дюміна на найвищу військову посаду лобіює і Рамзан Кадиров, який має у своєму розпорядженні боєздатні чеченські частини.

Писали, що Євген Пригожин також має добрі стосунки з Дюміним. Вважається, що генерала підтримує помічник президента Дмитро Миронов, а також багато представників регіональної влади.

Під час недавнього заколоту Пригожина у медіа з’явилася інформація, що Дюмін особисто їздив на переговори з ним. Але прес-служба губернатора цю інформацію спростувала.