Білоруські Гаюн: літак Пригожина приземлився на аеродромі під Мінськом

https://racurs.ua/ua/n184511-biloruski-gaun-litak-prygojyna-pryzemlyvsya-na-aerodromi-pid-minskom.html

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Бізнес-джет Embraer Legacy 600 (бортовий номер RA-02795), яким, як передбачається, користується ватажок «вагерівців» євген пригожин, уранці 27 червня здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 07.40.

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Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

О 7.58 на цьому ж аеродромі, як звертає увагу «Беларускі Гаюн», судячи з даних сервісу FlightRadar, здійснив посадку ще один бізнес-джет, який прибув із Санкт-Петербурга.

Раніше росЗМІ повідомляли, що бізнес-джет з бортовим номером RA-02795 наступного дня після заколоту ПВК «Вагнера» здійснив переліт з Ростова-на-Дону до Петербурга.

До цього цей літак літав містами, які відвідував пригожин у травні та червні. Бізнес-джет під своїм старим реєстраційним номером у 2019 році був включений до списку санкцій США через зв’язок з пригожиним, у 2020 році він отримав нову реєстрацію.

Нагадаємо, що кремлівський диктатор та воєнний злочинець путін у зверненні до своїх рабів увечері 27 червня закликав бійців «Вагнера» або підписувати контракти з Міноборони рф, або «іти в білорусь».