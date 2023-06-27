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Ракурс
Кримінальну справу про заколот пригожина припинено

Кримінальну справу про заколот пригожина припинено

27 чер 2023, 11:09
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Кримінальну справу про заколот пригожина припинено.


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ПВК «Вагнера» передасть важку військову техніку до діючих підрозділів Збройних сил рф, повідомили в російському Міноборони.

«Інтерфакс» із посиланням на ФСБ пише, що «під час розслідування кримінальної справи за фактом збройного заколоту встановлено, що учасники заколоту 24 червня припинили злочинні дії».

«Ракурс» писав, що уранці 27 червня літак з пригожиним приземлився у білорусі на аеродромі Мачулищі. Увечері 26 червня путін оголосив, що у бійців ПВК «Вагнера» є два виходи — влитися у підрозділі Міноборони або «піти у білорусь».

Джерело: Ракурс


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