Орбан і далі відбілює путіна та називає Україну не суверенною країною

https://racurs.ua/ua/n184518-orban-i-dali-vidbiluie-putina-ta-nazyvaie-ukrayinu-ne-suverennou-krayinou.html

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волоидмир путін не є військовим злочинцем, а Україна, на думку глави угорського уряду Віктора Орбана, «більше не є суверенною державою». При цьому досягнення миру в Україні залежить від США.

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Орбан також заявив, що ЄС не вдалося санкціями ні поставити росію на коліна, ні досягти миру в Україні.

Україна більше не є суверенною країною. Вони не мають грошей, не мають зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми на Заході їх підтримуємо, — заявив Орбан у коментарі німецькому виданню Welt.

При цьому, на його думку, Захід також має право «давати зброю та гроші чи не давати».

Орбан каже, що «заклопотаний порятунком України», але єдиною можливістю для цього бачить, «щоб американці розпочали переговори з росіянами та уклали угоду про архітектуру безпеки та знайшли місце для України в цій архітектурі безпеки».

Проблема в тому, що в українців закінчаться солдати раніше, ніж у росіян. І це буде вирішальним фактором наприкінці, — заявив угорський політик, який і раніше постійно апелював до прагнення України бути незалежною від московитів країною

Орбан залишив відкритим питання про те, чи зможе Україна стати членом НАТО після закінчення війни.