лукашенко хоче набратися досвіду в пригожина

https://racurs.ua/ua/n184528-lukashenko-hoche-nabratysya-dosvidu-v-prygojyna.html

Ракурс

лукашенко хоче набратися досвіду в пригожина

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Це він так коментував чутки про прихід загонів «Вагнера» в його країну. Якщо дослівно, то сьогодні самопроголошений диктатор білорусі сказав таке:

Ми тримаємо вухо гостро у зв’язку з можливим приходом бійців «Вагнера». Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть… Досвід. Слухай, вони на передовій — штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба. Без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли. Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінне. Ось це нам від вагнерівців треба взяти.

У вівторок, 27 червня, лукашенко заговорив, зібравши своїх військових на вруення нагород. Увечері 26 червня він обіцяв вийти в ефір одночасно з путлєром, але у понеділок його вихід до медіа скасували.

Сьогодні ж він пафосно заявив, що «мирне небо» в білорусі — це його заслуга. І водночас сказав:

Я віддав всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність.

У такий спосіб пюрер відреагував на спробу заколоту Пригожина.

Досі незрозуміло, скільки саме найманців може опинитися в білорусі. У вчорашньому зверненні путін допустив можливість усім охочим «вагнерівцям» вирушити до сусідньої країни, а видання «Верстка» розповіло про будівництво табору на вісім тисяч осіб у Могилівській області. За даними видання, цей табір буде не єдиним.

Тим часом українські прикордонники не бачать баз для вагнерівців у білорусі.

Щодо появи інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території білорусі, на це момент таких робіт ми не фіксуємо. Не зафіксовано і появи на території білорусі угруповання російських найманців ПВК «Вагнера». Водночас виключати цього не можна. За ситуацією активно стежить розвідка, в тому числі Державної прикордонної служби, — заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Нагадаємо, що кремлівський диктатор та воєнний злочинець путін у зверненні до своїх рабів увечері 26 червня закликав бійців «Вагнера» або підписувати контракти з Міноборони рф, або «іти в білорусь». Уранці 27 червня літак пригожина приземлився на аеродромі біля Мінська.