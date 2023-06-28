Наслідки ударів ЗСУ по мостах у Чонгарі назвала британська розвідка

Наслідки ударів ЗСУ по мостах у Чонгарі. Фото:

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Логістична підтримка російських окупантів у Запорізькій області ускладнилася через удари ЗСУ по мостах у Чонгарі, які з'єднують окуповані Крим та лівий берег Херсонської області.

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Ці три мости обслуговують один з двох головних шляхів постачання російських загарбницьких військ між Кримом і Херсонщиною. Їхнє руйнування змусило загарбників швидко зводити понтонні переправи. Про це 28 червня повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.

Маршрут через Чонгарські мости є найбільш прямим шляхом з Кримського логістичного хабу росії в Джанкої й у Запорізькому секторі, де росія наразі обороняється від основного наступу ЗСУ, — наголосили британці.

У зведенні зазначається, що російським конвоям знадобилося щонайменше на 50% більше часу, щоб дістатися фронту через альтернативні шляхи. При цьому, ймовірно, що переправа обмежена лише для воєнних перевезень. Однак те, що росіяни так швидко побудувати переправу свідчить, що цей маршрут є життєво важливим для загарбників.

Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що міст у Чонгарі, через який проходило 70% кримського трафіку, після завданого по ньому українськими військовими ракетного удару, закрили для легкових автомобілів.