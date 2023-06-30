Заколот «Вагнера» для чиновників путіна вже «не голосніший за колотнечу»

Заколот «Вагнера» для чиновників путіна вже «не голоснішій за колотнечу»

https://racurs.ua/ua/n184637-zakolot-vagnera-dlya-chynovnykiv-putina-vje-ne-golosnishyy-za-kolotnechu.html

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Не минуло й тижня, як «Вагнер» ледь не дійшов до Москви, а для путінських чиновників це вже «не голосніше за колотнечу».

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Міністра закордонних справ росії сергія лаврова запитали, чи стабільна ситуація в росії на тлі заколоту засновника ПВК «Вагнера» ​​євгєна пригожина.

Ми не зобов’язані нікому нічого пояснювати, давати якісь запевнення, ми діємо прозоро, президент говорив на цю тему, всі політичні сили нашої країни говорили на цю тему. Якщо хтось на Заході сумнівається, то це ваші проблеми.<…> росія завжди з будь-яких колотнеч, а це гучніше ніж колотнечею важко назвати, виходила сильнішою, — відповів путінський Ріббентроп.

За словами лаврова, «влада росії нікому не зобов’язана давати пояснення щодо спроби заколоту».

Про це глава так званого мзс рф заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання західного журналіста, чи стабільна ситуація в росії на тлі заколоту.

Нагадаємо, що ватажок та засновник ПВК «Вагнера» євген пригожин підняв заколот 23 червня, після чого найманці групи без опору увійшли до Ростов-на-Дону. Частина найманців попрямувала федеральною трасою у бік Москви, по дорозі знищивши кілька літаків і гелікоптерів міноборони рф.

Як стверджує Пригожин, бійці ПВК зупинилися за 200 км від Москви. За участю олександра лукашенка пригожин домовився відвести найманців ПВК «Вагнера» до таборів. Після спроби заколоту ФСБ росії порушила кримінальну справу, але незабаром закрила її.

Після заколоту пригожина рівень довіри до путіна нібито впав на 9−14%, повідомили джерела «Медузи». За їхніми даними, такі дані представили 29 червня на відеонараді для російських повпредств та регіональних політиків, яку провела адміністрація президента рф.