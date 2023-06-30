ЄС ще на півроку продовжив санкції проти рф. Фото:

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Європейський Союз продовжив на півроку економічні санкції проти російської федерації.

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У п’ятницю, 30 червня, лідери ЄС вирішили ще на шість місяців продовжити економічні санкції, запроваджені у зв’язку вторгненням росії проти України. Відповідне рішення ухвалила Європейська Рада, повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк у Twitter.

За його словами, Угорщина спершу вимагала провести оцінку впливу санкцій. Однак Будапешт зрештою дав «зелене світло», враховуючи оцінку Комісією санкцій, яка невдовзі очікується.

Як відомо, Євросоюз запровадив перші санкції проти росії ще у 2014 році у відповідь на окупацію частини території України росіянами. ЦІ санкції було розширено після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, 23 червня набрав чинності 11-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії. Зокрема, до списку потрапили 87 суб'єктів, які підтримують військово-оборонний комплекс росії. Також під санкціями опинилися чотири іранські виробники БПЛА.