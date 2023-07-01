Маск запровадив у Твіттері обмеження на кількість прочитаних повідомлень у день

Ілон Маск запровадив обмеження у Твіттері, скріншот

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Ракурс

Ілон Маск, власник соцмережі Твіттер, оголосив про тимчасове запровадження обмежень щодо кількості доступних для перегляду твітів на добу.

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Про це Маск повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

За словами Маска, обмеження запроваджуються, щоб «усунути екстремальний рівень збору даних та маніпулювання системою».

Таким чином;

верифіковані акаунти зможуть читати 6 тис. постів на добу;

неверифіковані акаунти — до 600 постів на добу;

нові неверифіковані акаунти — до 300 постів на добу.

Користувачі соцмережі повідомляють, що це обмеженні вже діє.

Згодом Маск заявив, що обмеження невдовзі дещо зміняться.