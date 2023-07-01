Маск запровадив у Твіттері обмеження на кількість прочитаних повідомлень у день

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Ілон Маск запровадив обмеження у Твіттері, скріншот
Маск запровадив у Твіттері обмеження на кількість прочитаних повідомлень у деньhttps://racurs.ua/ua/n184689-mask-zaprovadyv-u-tvitteri-obmejennya-na-kilkist-prochytanyh-povidomlen-u-den.htmlРакурс
Ілон Маск, власник соцмережі Твіттер, оголосив про тимчасове запровадження обмежень щодо кількості доступних для перегляду твітів на добу.
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Про це Маск повідомив на своїй сторінці у соцмережах.
За словами Маска, обмеження запроваджуються, щоб «усунути екстремальний рівень збору даних та маніпулювання системою».
Таким чином;
- верифіковані акаунти зможуть читати 6 тис. постів на добу;
- неверифіковані акаунти — до 600 постів на добу;
- нові неверифіковані акаунти — до 300 постів на добу.
Користувачі соцмережі повідомляють, що це обмеженні вже діє.
Згодом Маск заявив, що обмеження невдовзі дещо зміняться.
Обмеження незабаром збільшаться до 8000 для перевірених, 800 для неперевірених і 400 для нових неперевірених, — зазначив він.
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