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Ракурс
Ілон Маск запровадив обмеження у Твіттері, скріншот

Маск запровадив у Твіттері обмеження на кількість прочитаних повідомлень у день

1 лип 2023, 21:55
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Ілон Маск, власник соцмережі Твіттер, оголосив про тимчасове запровадження обмежень щодо кількості доступних для перегляду твітів на добу.


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Про це Маск повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

За словами Маска, обмеження запроваджуються, щоб «усунути екстремальний рівень збору даних та маніпулювання системою».

Таким чином;

  • верифіковані акаунти зможуть читати 6 тис. постів на добу;
  • неверифіковані акаунти — до 600 постів на добу;
  • нові неверифіковані акаунти — до 300 постів на добу.

Користувачі соцмережі повідомляють, що це обмеженні вже діє.

Згодом Маск заявив, що обмеження невдовзі дещо зміняться.

Обмеження незабаром збільшаться до 8000 для перевірених, 800 для неперевірених і 400 для нових неперевірених, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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