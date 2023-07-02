Рашисти вкотре здійснили нічну атаку на Україну, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n184694-11-povitryanyh-ciley-znyscheno-nad-ukrayinou-v-nich-na-2-lypnya-povitryani-syly.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 липня, атакували Україну іранськими ударними дронами типу Shahed та трьома крилатими ракетами «Калібр».

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Зазначається, що пуски восьми «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку, «калібрів» — з Чорного моря.

Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України — в зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» та «Центр». Усі повітряні цілі — 8 ударних БПЛА «Shahed-136/131» та 3 крилаті ракети «Калібр» знищено, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі над Миколаївською областю Сили оборони України збили два «шахеди».