Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти вкотре здійснили нічну атаку на Україну, фото: «Слово і Діло»

11 повітряних цілей знищено над Україною в ніч на 2 липня — Повітряні сили

2 лип 2023, 10:12
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 липня, атакували Україну іранськими ударними дронами типу Shahed та трьома крилатими ракетами «Калібр».


.

Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Зазначається, що пуски восьми «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку, «калібрів» — з Чорного моря.

Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України — в зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» та «Центр». Усі повітряні цілі — 8 ударних БПЛА «Shahed-136/131» та 3 крилаті ракети «Калібр» знищено, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі над Миколаївською областю Сили оборони України збили два «шахеди».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів