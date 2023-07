Письменниця Вікторія Амеліна померла після поранення у Краматорську

Українська письменниця Вікторія Амеліна. Фото: Daniel Mordzinski

Ракурс

Письменниця Вікторія Амеліна померла у лікарні Дніпра після того, як зазнала поранень внаслідок російського ракетного удару по кафе в Краматорську.

Жінка перебувала у лікарні Мечникова з тяжкими пораненнями. На жаль, рани виявилися несумісними із життям. Амеліна померла у суботу, 1 липня. Про це 3 липня повідомили в «PEN-клубі України» й додали, що поширюють скорботну звістку лише коли про неї довідалися всі рідні Амеліної, та за їхньою згодою.

Найближчим часом сім’я повідомить час і місце прощання з Вікторією у Києві та Львові, — йдеться у публікації.

Як відомо, Вікторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові. Вона документувала російські воєнні злочини у правозахисній організації Truth Hounds, працювала на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України.

Є автором книг «Синдром листопаду, або Homo Compatiens», «Хтось, Або Водяне Серце», «Дім для Дома» та «Е-е-есторії екскаватора Еки». Також закордоном має вийти її книга «War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War».

Письменниця започаткувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, який проходив у селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

Нагадаємо, 27 червня Вікторія Амеліна перебувала в ресторані в У Краматорську разом із делегацією іноземних журналістів та письменників. Того дня в кафе влучила російська ракета. Загинули внаслідок воєнного злочину рф 13 осіб.