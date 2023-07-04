Літаки підсанкційних прокремлівських бізнесменів продовжують літати по всій Європі - розслідування

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Літаки наближених до Кремля бізнесменів продовжують безперешкодно подорожувати світом.

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Про це йдеться у розслідуванні «Української правди».

Журналісти видання встановили, що літак російського мільярдера, колишнього голови групи «Сінара» та ТМК Дмитра Пумпянського, який перебуває під міжнародними санкціями, продовжує вільно літати по всій Європі.

За даними УП, літак Пумпянського, «як і більшість врятованих джетів російських еліт», вилетів із Москви до Дубаї 28 лютого 2022 року — за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Наступні три місяці літак перебував у Дубаї, після чого відлетів до Лондона, де простояв ще п’ять місяців. Після цього лайнер Пумпянського перемістився на острів Гернсі, де, як припускають журналісти, перереєстрували з метою приховування справжнього власника. Після перельоту до США наприкінці жовтня 2022 року літак почав активно літати між країнами Європи. УП вважає, що літак Пумпянського зараз здається в оренду.

Інший літак, який, як стверджує видання, колишньому голові Роснафти Едуарду Худайнатову, який також перебуває під санкціями, вилетів з Москви до Гельсінкі 21 лютого 2022 року. Через дев’ять місяців літак відлетів у швейцарське місто Базель, де провів ще чотири місяці. За даними УП, у Швейцарії літак міг бути перереєстрований. У березні 2023 року літак здійснив переліт до Ніцци, після чого почав регулярно літати по всій Європі.

Крім того, журналісти встановили, що літак російського мільйонера Рустема Терегулова також вільно переміщується Європою. 12 лютого 2022 року цей літак вилетів із Москви до Риги, де він перебував протягом дев’яти місяців. За даними видання, у березні 2022 року літак Терегулова виставили на продаж, але чи його продали, не уточнюється. Приблизно водночас борт було перереєстровано. У листопаді 2022 року літак відлетів у Базель, після чого почав регулярно літати Європою. УП пише, що зараз повітряне судно здається в оренду.

Євросоюз запровадив санкції проти Едуарда Худайнатова у червні 2022 року. У документах ЄС колишній глава «Роснефти» був зазначений як особа, близька до чинного президента нафтогазової компанії Ігоря Сечіна та президента рф володимира путіна. У травні 2023 року проти Худайнатова запровадила санкції Канада.

Пумпянський потрапив під санкції Євросоюзу та Великої Британії у березні 2022 року. Приблизно в цей же час російський бізнесмен вийшов з-поміж бенефіціарів та ради директорів ТМК, групи «Сінара», банку «Сінара» та холдингу СТМ. У серпні санкції проти Пумпянського запровадили США.