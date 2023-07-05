З армії звільнили майора військкомату, який побив жінку в Ужгороді

https://racurs.ua/ua/n184800-z-armiyi-zvilnyly-mayora-viyskkomatu-yakyy-pobyv-jinku-v-ujgorodi-foto.html

Ракурс

Офіцера Закарпатського ТЦК, який побив жінку, звільнили з лав ЗСУ. Про це повідомили в Міноборони.

.

Заступник міністра оборони Павлюк нагадав, що стосовно Костянтина Варі вже розпочато кримінальне провадження.

Раніше МВС підтвердило, що він напідпитку накинувся на жінку на вулиці. Павлюк зазначив, що «оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру, який зганьбив високе звання офіцера, дадуть правоохоронні органи та суд».

Поліція почала розслідувати напад після того, як жінка розповіла про побиття в соцмережах, а історія отримала розголос. За її словами, в магазині в Ужгороді нетверезий офіцер Закарпатського ТЦК почав чіплятися до її чоловіка-військового, а потім на вулиці кинувся з кулаками на неї.

Ця подія сталася 25 червня. Підозрюваний кілька разів вдарив жінку в область обличчя та голови.

За висновками судово-медичного експерта зловмисник наніс потерпілій легкі тілесні ушкодження. У постраждалої діагностували забій м’яких тканини голови та забій нижньої щелепи.