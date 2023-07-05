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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час брифінгу розповів деталі інциденту з вибухом у будівлі Шевченківського райсуду, котрий стався сьогодні, 5 липня.
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Зазначається, що, за попередньою інформацією:
- вибух влаштував Ігор Гуменюк, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину у 2015 році, внаслідок якого загинули чотири військовослужбовці Нацгвардії;
- сьогодні Гуменюка привезли на ще одне засідання суду. Після засідання, яке закінчилося приблизно за дві години, Гуменюк спочатку закрився у вбиральні, а згодом привідкрив двері і кинув у караул вибуховий пристрій, наразі не встановлено, який саму. Пролунали два вибухи;
- після цього Гуменюк спробував покинути зал суду. Військовослужбовці конвою його зупинили пострілом у повітря. Тоді Гуменюк забарикадувався в окремому приміщенні;
- працівники КОРДу намагалися деблокувати правопорушника, але він не пішов на контакт;
- після того, як були деблоковані двері у приміщення, у працівників поліції було кинуто ще один вибухонебезпечний предмет. Двох співробітників поранено, їхнє життя врятували щити;
- у працівників поліції поранені нижні кінцівки, їхньому життю нічого не загрожує;
- сам Гуменюк загинув від вибухового пристрою.
Зараз працюють вибухотехніки, щоб переконатися, що на місці інциденту відсутні будь-які вибухові предмети чи пристрої. Поліція з’ясовує, як зловмисник проніс вибухівку.
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