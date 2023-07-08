ЗСУ уразили три пункти управління ворога на фронті. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n184898-zsu-prosmajyly-try-punkty-upravlinnya-voroga-na-fronti-genshtab.html

Ракурс

Українські захисники продовжують бити ворога на різних ділянках фронту.

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Літаки, гелікоптери та безпілотники Повітряних сил за минулу добу завдали сім ударів по районах зосередження особового складу противника, а чотири — по зенітно-ракетних комплексах. Також було уражено пункт управління ворога. Крім того, було знищено два розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 липня.

А ракетні війська та артилерія протягом доби уразили два пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Тим часом противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Крім того, в Генштабі наголосили, що високою залишається ймовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Нагадаємо, 7 липня у Східному угрупованні військ повідомили, що ЗСУ просунулись за добу на понад один кілометр. Загалом відбулося сім бойових зіткнень, під час яких 61 окупанта було знищено, 116 — поранено та п’ятьох взяли в полон.