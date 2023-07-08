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Втрати росії за 500 днів війни назвали в Генштабі. Фото:
Втрати росії за 500 днів війни назвали в Генштабі (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n184901-vtraty-rosiyi-za-500-dniv-viyny-nazvaly-v-genshtabi-infografika.htmlРакурс
Країна-агресор російська федерація з початку повномасштабного вторгнення в Україну зазнала суттєвих втрат у живій силі та техніці.
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За 500 днів війни ЗСУ знищили понад 233 тис. ворожих солдатів, офіцерів та найманців. Перетворили на металобрухт 4 тис. 74 танки, майже 8 тис. бойових броньованих машин, понад 4 тис. 300 артилерійських систем та майже 7 тис. одиниць автомобільної техніки. Про це 8 липня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 233 тис. 440 (+630) осіб ліквідовано,
- танків — 4 тис. 74 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7 тис. 953 (+9) од,
- артилерійських систем — 4 тис. 346 (+16) од,
- РСЗВ — 661 (+3) од,
- засоби ППО — 410 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 666 (+14),
- крилаті ракети — 1 тис. 271 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 914 (+16) од,
- спеціальна техніка — 619 (+7).
Нагадаємо, у ЗСУ заявляли, що так звана гаряча лінія фронту в Україні перевищує 1200 км — йдеться про лінію зіткнення у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях, де тривають активні бойові дії.