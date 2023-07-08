Дах ТЕС обвалився на Донеччині після обстрілів. Фото:

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Трагедія внаслідок російських обстрілів сталася у Донецькій області.

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На тепловій електростанції, які неодноразово обстрілювали росіяни, впав дах цеху котлотурбінного цеху. Через це персонал ТЕС аварійно відключив енергоблоки. Про це 8 липня Міністерство енергетики України повідомило в Facebook.

Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, а троє після отриманих травм потрапили до лікарні. Ще двоє вважаються зниклими.

У Міністерстві зазначили, що причини обвалу поки невідомі, зараз продовжують розбирають завали.

Також зазначається, що через обстріли знеструмлювалися 45 населених пунктів у Донецькій області. Залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, 6 липня російські загарбники обстріляли з артилерії залізничну станцію «Одноробівка» у Золочівській громаді Харківської області. Вокзал станції було знищено прямим влучанням снарядів, виникла масштабна пожежа.