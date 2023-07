Інноваційна станція радіоелектронної розвідки РПС-7 «Інгул» незабаром потрапить до Збройних сил України.

.

Ця система українського виробництва зараз проходить тестування перед тим, як її можна буде офіційно поставити до українського війська. Отримання інформації за допомогою розвідки зараз критично важливе для української артилерії, яка веде полювання на російську військову техніку. Про це міністр оборони Олексій Резніков 9 липня повідомив у Twitter.

За його словами, «Інгул» здатний виявляти ворожі радари, системи протиповітряної оборони та літаки на великій відстані.

Резніков подякував дизайнерам, спонсорам та підприємствам, які допомогли втілити цей проект у реальність.

RPS-7 Inhul is an innovative radio-electronic reconnaissance station manufactured in Ukraine. It can detect enemy radars, air defense systems, and aircraft from a long distance. Obtaining this information is critical for our artillery, which hunts down russian military equipment… pic.twitter.com/99RA9EkWwn