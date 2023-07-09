Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Станція розвідки РПС-7 «Інгул». Фото:

Резніков показав інноваційну українську станцію розвідки «Інгул» (ВІДЕО)

9 лип 2023, 14:19
999

Інноваційна станція радіоелектронної розвідки РПС-7 «Інгул» незабаром потрапить до Збройних сил України.


.

Ця система українського виробництва зараз проходить тестування перед тим, як її можна буде офіційно поставити до українського війська. Отримання інформації за допомогою розвідки зараз критично важливе для української артилерії, яка веде полювання на російську військову техніку. Про це міністр оборони Олексій Резніков 9 липня повідомив у Twitter.

За його словами, «Інгул» здатний виявляти ворожі радари, системи протиповітряної оборони та літаки на великій відстані.

Резніков подякував дизайнерам, спонсорам та підприємствам, які допомогли втілити цей проект у реальність.

Нагадаємо, 20 червня в «Укроборонпромі» заявили про проведення успішного застосування безпілотника, який здатний летіти на 1 тис. км.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів