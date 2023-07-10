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В Україні вперше виконали трансплантацію серця 6-річній дитині
В Україні вперше виконали трансплантацію серця 6-річній дитиніhttps://racurs.ua/ua/n184964-v-ukrayini-vpershe-vykonaly-transplantaciu-sercya-6-richniy-dytyni.htmlРакурс
В Україні вперше виконали трансплантацію серця 6-річній дитині.
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Про це повідомили 10 липня в Інституті серця МОЗ.
Нове сердечко отримала дівчинка 6 років.
Операція пройшла гладко. Дівчинка почувається добре. Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України — Борис Тодуров — спільно з командою лікарів Інституту, — йдеться у повідомленні Інституту серця.
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