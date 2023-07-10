Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото:

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Cкасування Плану дій щодо членства для України на її шляху до НАТО ще не ухвалене, зараз тривають консультації.

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Так генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг прокоментував твіт міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що союзники досягли консенсусу видалити в декларації вимогу до України пройти через ПДЧ. Про це Столтенберг заявив 10 липня на прес-конференції у Вільнюсі, передає «Інтерфакс-Україна».

Консультації тривають, і сьогодні відбудуться інші зустрічі. Але я впевнений, що всі союзники погодяться щодо дуже чіткого повідомлення також, коли йдеться про Україну. Жодного остаточного рішення ще не було ухвалено, — наголосив він.

При цьому генсек НАТО висловив упевненість, що на саміті союзники матимуть єдність та оголосять «сильний меседж щодо України».

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 липня повідомив у Twitter, що союзники НАТО досягли консенсусу щодо усунення Плану дій щодо членства для майбутнього вступу України до Північноатлантичного альянсу.

А видання Financial Times повідомило, що країни НАТО можуть прийняти індивідуальні декларації щодо України. Зазначалося, що США, Німеччина, Франція та Велика Британія візьмуть на себе індивідуальні зобов’язання щодо допомоги Україні — замість рішення про її прийняття до Альянсу.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»