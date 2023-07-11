США оголосили додатковий пакет допомоги України - чому БМП Bradley важливі для ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n185005-ssha-ogolosyly-dodatkovyy-paket-dopomogy-ukrayiny-chomu-bmp-bradley-vajlyvi-dlya-zsu.html

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Міноборони США 10 липня оголосило додатковий пакет допомоги України у сфері безпеки та оборони.

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Серед 18 позицій, по яких наша держава отримає озброєння, військову техніку та боєприпаси, є бойові машини піхоти американського виробництва M2 Bradley, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона 25-мм автоматичною гарматою «Бушмастер» з боєкомплектом у 900 набоїв, пусковою установкою TOW та 7,62-мм кулеметом. Бронебійний снаряд гармати здатен пробивати до 66 мм броні, чого достатньо для знищення БМП-½ з дистанції до 2 кілометрів.

Першу партію машин Україна отримала взимку 2023. Основна задача БМП на полі бою — це вогнева підтримка та транспортування піхоти, з якими M2 Bradly справляється на відмінно. Ще один важливий фактор, що робить цю бойову машину насправді цінною для наших військових — захищеність.

Відомий випадок, коли екіпаж та десант «Бредлі» залишилися цілими після прямого влучання ракети «Граду» по машині.

Інший випадок, де «Бредлі» підірвався на протитанковій міні та отримав пряме влучання протитанкового кумулятивного боєприпасу у башту. Екіпаж та десант не постраждали.

Як зазначають українські захисники, радянські БМП за рівнем захисту навіть близько не стоять з американським аналогом.