МЗС знайшло чоловіка, якому WizzAir відмовили в посадці на рейс

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Ракурс

Чоловік, якому авіакомпанія WizzAir відмовила в посадці на рейс, вже повертається додому. Йому допомогли сісти на рейс до Європи, щоб повернутися в Україну.

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Олександр ніколи не служив в лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому, повідомили в МЗС України.

Права українського громадянина були порушені. Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов’язань перед пасажиром. Триматимемо це питання на контролі, — написав речник МЗС.

10 липня ЗМІ повідомляли, що авіакомпанія Wizz Air зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою.

Одна з пасажирок рейсу з Тель-Авіва до Варшави поширила в соцмережах відео з українським військовим. За її словами, чоловік не міг сісти на своє місце через протез і був змушений стояти в кутку літака. Він пояснював це екіпажу, проте йому таки відмовили у послузі.