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МЗС знайшло чоловіка, якому WizzAir відмовили в посадці на рейс
МЗС знайшло українця, якому WizzAir відмовила в посадці на рейс (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185012-mzs-znayshlo-ukrayincya-yakomu-wizzair-vidmovyly-v-posadci-na-reys-foto-video.htmlРакурс
Чоловік, якому авіакомпанія WizzAir відмовила в посадці на рейс, вже повертається додому. Йому допомогли сісти на рейс до Європи, щоб повернутися в Україну.
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Олександр ніколи не служив в лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому, повідомили в МЗС України.
Права українського громадянина були порушені. Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов’язань перед пасажиром. Триматимемо це питання на контролі, — написав речник МЗС.
10 липня ЗМІ повідомляли, що авіакомпанія Wizz Air зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою.
Одна з пасажирок рейсу з Тель-Авіва до Варшави поширила в соцмережах відео з українським військовим. За її словами, чоловік не міг сісти на своє місце через протез і був змушений стояти в кутку літака. Він пояснював це екіпажу, проте йому таки відмовили у послузі.
За будь-яких ознак того, що стан здоров’я пасажира може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, ухвалене з урахуванням безпеки пасажира. Йому дали воду і місце, де можна було почекати на допомогу персоналу аеропорту, — пояснили у Wizz Air.