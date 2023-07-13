Нардеп Плачкова складає мандат

Тетяна Плачкова, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n185072-nardep-plachkova-skladaie-mandat.html

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Народний депутат Тетяна Плачкова, котра була обрана до Верховної Ради від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», складає депутатський мандат.

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Відповідна постанова № 9489 сьогодні, 13 липня, зареєстрована у Верховній Раді.

У ній вказано, що Плачкова подала заяву про складання депутатських повноважень. У відповідній заяві нардеп, зокрема, посилається на «сімейні обставини».

Таким чином, після складення Плачковою мандату у Раді залишаться 404 народних депутати із 450.

Діяльність ОПЗЖ в Україні була заборонена у 2022 році.