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Ракурс
Тетяна Плачкова, фото: Znaj.ua

Нардеп Плачкова складає мандат

13 лип 2023, 13:54
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Народний депутат Тетяна Плачкова, котра була обрана до Верховної Ради від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», складає депутатський мандат.


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Відповідна постанова № 9489 сьогодні, 13 липня, зареєстрована у Верховній Раді.

У ній вказано, що Плачкова подала заяву про складання депутатських повноважень. У відповідній заяві нардеп, зокрема, посилається на «сімейні обставини».

Тетяна Плачкова, фото: Znaj.ua

Таким чином, після складення Плачковою мандату у Раді залишаться 404 народних депутати із 450.

Діяльність ОПЗЖ в Україні була заборонена у 2022 році.

Джерело: Ракурс


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