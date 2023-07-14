ЗСУ досягли успіху біля Бахмута. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n185101-zsu-dosyagly-uspihu-bilya-bahmuta-genshtab.html

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Наступальна операція підрозділів Сил оборони України триває на Бахмутському напрямку.

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За останню добу ЗСУ ведуть наступ північніше та південніше Бахмута, просунулися на південному фланзі. На напрямку Біла Гора — Андріївка захисники мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов 14 липня заявив в ефірі телемарафону.

Також війська Збройних сил України продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Українські підрозділи там теж мають певні успіхи та закріплюють на позиціях.

Триває контрбатарейна боротьба, коли ЗСУ продовжують знищувати виявлені цілі росіян. А противник натомість чинить опір, перекидає резерви техніки та живої сили.

А війська загарбницької армії рф зараз атакують на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої, але українські воїни стримують ворога, відбиваючи всі штурми.

Нагадаємо, днями третя окрема штурмова бригада розбила підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади рф під Бахмутом. Захисники звільнили понад кілометр територій, покращивши тактичне становище українських сил в напрямку міста.