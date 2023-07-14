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Ракурс
Народний депутат Тетяна Плачкова. Фото:

Рада позбавила повноважень ще одного нардепа з ОПЗЖ (ДОКУМЕНТ)

14 лип 2023, 12:21
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Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Тетяни Плачкової.


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Відповідне рішення парламент ухвалив у п’ятницю, 14 червня. Депутати більшістю голосів підтримали відповідний законопроект № 9489. Про це нардеп Олексій Гончаренко повідомив у Facebook.

Також він нагадав, що в Раді давно лежить його проект постанови про те, щоб вигнати всю ОПЗЖ з парламенту. Гончаренко наголосив, зо цей документ повністю ігнорують.

Документ: Олексій Гончаренко

Як відомо, Тетяна Плачкова родом з Криничного Одеської області. Закінчила школу в Одесі та Національний університет «Одеська юридична академія».

Вона була нардепом 9 скликання. ЗМІ повідомляли, що у 2020 році Плачкова у москві зустрічалася з головою держдуми рф в’ячеславом володіним, його заступником олексій гордєєвим та іншими російськими депутатами. У березні 2022 року вона вийшла з фракції ОПЗЖ, а в травні того ж року вступила у новоутворену депутатську групу «Відновлення України».

Як відомо, за час повномасштабної війни мандати достроково втратили понад 20 депутатів, більшість із «Опозиційної платформи — За життя».

Нагадаємо, 13 липня народний депутат Тетяна Плачкова, котра була обрана до Верховної Ради від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», вирішила скласти депутатський мандат.

Джерело: Ракурс


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