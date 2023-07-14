ЗСУ знищили три човни з диверсантами у гирлі Дніпра. Фото:

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Українські військові продовжують нищити російських окупантів на Південному напрямку.

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У четвер, 13 липня, Сили оборони знищили три човни з російськими диверсійно-розвідувальними групами, які відправилися на завдання між островами у гирлі Дніпра. Про це керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк 14 липня заявила в ефірі національного телемарафону.

Ворожі солдати намагалися маневрувати у так званій сірій зоні — між островів у гирлі Дніпра. Окупанти хотіли зібрати інформацію про рух підрозділів армії Україна та провести ротацію у своєму особовому складі.

Лише за вчорашній день було виявлено російські групи на трьох човнах. Усіх їх накрили прицільним вогнем, й 11 окупантів та їхні човни відправили на дно.

Нагадаємо, у червні на Херсонському напрямку бійці Сил спеціальних операцій знищили човни та катери росіян у дельті Дніпра. Для ураження ворожих цілей захисники використовували ударний безпілотний авіаційний комплекс.