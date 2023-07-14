Україна повернула тіла ще 62 полеглих героїв. Фото:

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Ракурс

Україна повернула тіла ще 62 полеглих військовослужбовців.

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У п’ятницю, 14 липня, відбулася передача тіл оборонців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 62 захисників. Про це уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив у Telegram.

Він зазначив, що репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Об'єднаного центру при Службі безпеки України, Центрального управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, інших силових структур, відомств та міжнародних організацій.

Котенко наголосив, що досі триває процес повернення тіл загиблих українських військових.

Нагадаємо, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко 12 липня заявив, що Україні вдалося повернути тіла 19 осіб, які загинули у полоні російської федерації. Ще чотири тіла мають повернути найближчим часом.