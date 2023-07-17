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Ракурс
На пляж в Одесі винесло боєприпаси

На пляж в Одесі винесло боєприпаси (ФОТО)

17 лип 2023, 14:51
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На пляжі у Пересипському районі Одеси виявили два вибухонебезпечних предмети.


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Про це у Телеграм 17 липня повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Море й надалі несе небезпеку. Вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Так учора на одному з пляжів Пересипського району було виявлено два предмети, схожі на снаряди, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що у разі виявлення небезпечного предмета забороняється торкатися і пересувати його, користуватися поряд із ним засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати.

Джерело: Ракурс


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