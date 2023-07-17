Ми вже звикли - росіяни про новий удар по Керченському мосту

https://racurs.ua/ua/n185208-my-vje-zvykly-rosiyany-pro-novyy-udar-po-kerchenskomu-mostu.html

Ракурс

«Раніше нас це шокувало. Зараз спокійніше: сталося і сталося», — так коментують нову атаку на Кримський міст місцеві жителі і російські туристи, які незаконно їхали мостом у момент вибуху.

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Нагадаємо, у ніч проти 17 липня на Кримському мосту стався вибух — загинула сімейна пара з Білгородської області, їхню 14-річну доньку поранено (зараз, за заявою влади, її життю нічого не загрожує).

Москва звинуватила в атаці «київський режим», Слідчий комітет порушив справу про теракт.

Кооператив незалежних журналістів «Берег» поговорив із туристами, які в момент вибуху перебували на мосту та поряд з ним, а також із місцевими жителями про те, що вони думають про цю атаку. Цей текст опублікувало видання «Медуза»

Ксенія, 32 роки, туристка з Нижнього Новгорода

Ми відпочивали у санаторії «Гірський» [в Ялті, за 280 кілометрів від Кримського мосту]. Дехто чув уночі «бавовни» — я прокинулася [від них], бо чуйно сплю з дитиною. У суботу [22 липня] ми висуваємось [на машині] додому. Дивимося альтернативні шляхи в обхід мосту, доки не вирішили, як їхати.

З нами маленька дитина з особливостями розвитку, і ми за неї переживаємо. Спочатку поїхали [в Крим] через нього та бабусю, оскільки нам дали путівку на реабілітацію. Переживаємо, тому що часто зупиняємося, щоб дитина походила і поїла, а зараз буде страшно, тому особливо не зупинишся.

Анатолій, 37 років, мешканець Керчі

Вибух був уночі, коли я спав. На відміну від минулого разу сьогодні я нічого не чув — мене це здивувало. Вибух 8 жовтня 2022 року всіх розбудив — до мого будинку по прямій було вісім кілометрів.

Я народився і все життя прожив у Керчі. Виїжджати не планую: не бачу в цьому потреби.

Ольга, 43 роки, туристка зі Смоленської області

Я зараз тимчасово живу на горі Катерлез [біля Керчі]. Чула два вибухи, але [нічого] не бачила, крім того, що пропало підсвічування на одній ділянці мосту, і все.

Нічого особливого [з цього приводу] не відчуваю — йде війна. Паніки ні в кого немає.

Ірина, 42 роки, туристка з Санкт-Петербурга

У момент першого вибуху ми тільки пройшли огляд [з боку Краснодарського краю] і збиралися виїхати [у Крим, коли почули вибух]. Нам сказали, що спрацювала система ППО і на мосту вимкнули освітлення, але «бавовна» була потужною.

Ми поїхали мостом, і ніхто зі спецслужб нас не зупинив. Назустріч їхали машини та блимали фарами, закликаючи терміново розвернутися. Ніхто нічого не розумів, але ті, хто їхали звідти [з боку Криму], сказали, що міст пошкоджено. Ми повернулися на місце огляду і прогримів другий вибух. По-моєму, він був потужнішим за перший. Почалася невелика паніка, машини по зустрічці виїжджали назад [у напрямку Краснодарського краю].

Вважаю, що ми залишилися живими завдяки сильним ангелам-охоронцям. Перед мостом у нас із чоловіком перестали працювати навігатори, і ми звернули не туди — цих хвилин вистачило, щоб ми залишилися живими. Адже загинули люди, які проходили догляд до нас.