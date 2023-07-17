Януковича судитимуть за захоплення державної влади у 2010 році

https://racurs.ua/ua/n185216-yanukovychu-dokynuly-sche-odnu-pidozru-vtikachu-inkryminuut-zlochyn-2010-roku.html

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В Україні судитимуть екс-президента-утікача Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції Володимира Богатиря. Їм інкримінують захоплення державної влади у 2010 році.

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Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, це відбулось шляхом повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року. Це повернення призвело до «незаконного збільшення обсягу» владних повноважень президента, котрі відносили до компетенції законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

За даними слідства ДБР, у вересні-жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник міністра юстиції України (його ім’я ДБР не називає, але це Володимир Богатир) у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року.

Оскільки обвинувачені тривалий час переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ДБР за спеціальною (заочною) процедурою.

Історія питання

30 вересня 2010 року Конституційний суд скасував дію конституційних реформ, ухвалених у 2004 році, а отже знову почала діяти Конституція редакції 1996 року. За Конституцією України, вносити зміни до неї може Верховна Рада за поданням президента або щонайменше третиною народних депутатів від конституційного складу (300 з 450 нардепів) Верховної Ради.



Згідно з цим, рішення щодо підтвердження або скасування конституційної реформи 2004 року могла ухвалити винятково Верховна Рада України.

5 вересня 2017 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомив про розслідування цієї справи Департаментом спецрозслідувань ГПУ.

Богатир з 2007 року працював заступником міністра юстиції України: спочатку — Олександра Лавриновича, а потім — Миколи Оніщука. З березня 2010 року по 18 березня 2011 року був заступником міністра юстиції Лавриновича. З 2014 року Богатиря зареєстровано у Реєстрі адвокатів іноземних держав, які здійснюють адвокатську діяльність на території російської федерації з питань права України.