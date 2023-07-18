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Росіяни, які поїхали замість Кримського мосту «по землі», можуть уповільнити постачання армії рф на півдні України ISW
Росіяни, які поїхали замість Кримського мосту «по землі», можуть уповільнити постачання армії рф на півдні України — ISWhttps://racurs.ua/ua/n185219-rosiyany-yaki-poyihaly-zamist-krymskogo-mostu-po-zemli-mojut-upovilnyty-postachannya-armiyi.htmlРакурс
Росіяни, які незаконно перебували в українському Криму, а тепер повертаються додому через окуповані області України, можуть зашкодити нормальному постачанню південного флангу армії рф.
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Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні висловлює припущення, що російські туристи, яким влада після пошкодження Кримського мосту запропонувала їхати з Криму і Крим по прифронтових окупованих територіях України, можуть перешкодити постачанню військ на південному фронті.
ISW зазначає, що, за повідомленнями російських джерел, у понеділок у Джанкойському районі на півночі Криму та в районі Мелітополя на дорогах виникли серйозні пробки — при тому, що ці дороги відіграють ключову роль у постачанні російських військ.
На думку авторів зведення, в цьому випадку Москві може вийти боком її небажання переводити російське суспільство на військові рейки:
Російські та окупаційні чиновники, однак, продовжили рекламувати окупований Крим як туристичну зону, при цьому закликаючи російських цивільних дій їхати через зону не радячи уникати її, як вчинила б відповідальна влада.
Кримський міст було пошкоджено вибухами в ніч на понеділок. Увечері в понеділок російська влада оголосила, що рух автомобілів по мосту відкрито «в реверсивному режимі», тобто на пошкодженій ділянці машини пропускають по одній смузі поперемінно то в одну, то в іншу сторону. Згодом на окупованому півострові та інших регіонах півдня України утворилися багатокілометрові черги авто.