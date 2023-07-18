Росіяни, які поїхали замість Кримського мосту «по землі», можуть уповільнити постачання армії рф на півдні України ISW

https://racurs.ua/ua/n185219-rosiyany-yaki-poyihaly-zamist-krymskogo-mostu-po-zemli-mojut-upovilnyty-postachannya-armiyi.html

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Росіяни, які незаконно перебували в українському Криму, а тепер повертаються додому через окуповані області України, можуть зашкодити нормальному постачанню південного флангу армії рф.

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні висловлює припущення, що російські туристи, яким влада після пошкодження Кримського мосту запропонувала їхати з Криму і Крим по прифронтових окупованих територіях України, можуть перешкодити постачанню військ на південному фронті.

ISW зазначає, що, за повідомленнями російських джерел, у понеділок у Джанкойському районі на півночі Криму та в районі Мелітополя на дорогах виникли серйозні пробки — при тому, що ці дороги відіграють ключову роль у постачанні російських військ.

На думку авторів зведення, в цьому випадку Москві може вийти боком її небажання переводити російське суспільство на військові рейки:

Російські та окупаційні чиновники, однак, продовжили рекламувати окупований Крим як туристичну зону, при цьому закликаючи російських цивільних дій їхати через зону не радячи уникати її, як вчинила б відповідальна влада.

Кримський міст було пошкоджено вибухами в ніч на понеділок. Увечері в понеділок російська влада оголосила, що рух автомобілів по мосту відкрито «в реверсивному режимі», тобто на пошкодженій ділянці машини пропускають по одній смузі поперемінно то в одну, то в іншу сторону. Згодом на окупованому півострові та інших регіонах півдня України утворилися багатокілометрові черги авто.