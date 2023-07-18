США відреагували на розрив зернової угоди

https://racurs.ua/ua/n185220-ssha-vidreaguvaly-na-rozryv-zernovoyi-ugody.html

Ракурс

США не розглядають варіант пом’якшення санкцій проти росії заради її повернення в зернову угоду.

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Про це на брифінгу 17 липня повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

Він також заявив, що США не надсилатимуть військових кораблів для супроводу комерційних судів з України після розриву зернової угоди.

За словами Кірбі, наразі єдиним варіантом для вивезення зерна з України залишається сухопутний коридор.

Єдиний варіант, який є, це перевозити сушею, залізницею, вантажним транспортом. Це складніше, менш ефективно, — додав Кірбі.

«Ракурс» повідомляв, що США стежать за ситуацією з пошкодженням Кримського мосту, заявив держсекретар Блінкен і додав, що Україна сама вирішує, як їй вести війну.

Кірбі заявив, що наразі США не готові заявити, хто причетний до атаки по Кримському мосту.