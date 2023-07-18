путін попросив передати привіт ліквідованим в Україні росіянам

https://racurs.ua/ua/n185235-putin-poprosyv-peredaty-pryvit-likvidovanym-v-ukrayini-rosiyanam-video.html

Ракурс

Кремлівський диктатор путін знову публічно осоромився.

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Російський президент «передав привіт» окупантам, яких вже ліквідували Збройні сили України.

Це сталося під час його зустрічі у Кремлі з губернатором Іркутської області Ігор Кобзєвим. Намісник путіна доповідав диктатору про ліквідованих в Україні солдат армії рф і розповів про одного з окупантів, якого ЗСУ ліквідували в Маріуполі.