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Ракурс
путін попросив передати привіт ліквідованим в Україні росіянам

путін попросив передати привіт ліквідованим в Україні росіянам (ВІДЕО)

18 лип 2023, 15:10
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Кремлівський диктатор путін знову публічно осоромився.


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Російський президент «передав привіт» окупантам, яких вже ліквідували Збройні сили України.

Це сталося під час його зустрічі у Кремлі з губернатором Іркутської області Ігор Кобзєвим. Намісник путіна доповідав диктатору про ліквідованих в Україні солдат армії рф і розповів про одного з окупантів, якого ЗСУ ліквідували в Маріуполі.

Вони загинули. Тепер вони в нашій памяті, у нашому серці, — сказав Кобзєв.

Привіт їм всім передавайте, — відповів путін.

Джерело: Ракурс


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