Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл Одеси. Фото:

https://racurs.ua/ua/n185271-zelenskyy-vidreaguvav-na-nichnyy-obstril-odesy.html

Ракурс

Масований обстріл України в ніч на середу, 19 липня, змусив керівництво держави реагувати на агресію.

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Президент України Володимир Зеленський провів селектор після повітряної атаки, де було прийнято два важливі рішення. Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди. Про це президент України Володимир Зеленський 19 липня написав у Telegram.

На ранковій селекторній нараді заслухав інформацію про нічні російські удари по Одещині, Житомирщині, іншим нашим регіонам. Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, — йдеться у повідомленні.

Глава держави додав, що кожна російська ракета — це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя.

Президент також повідомив, що за результатами наради він доручив військовим посилити захист людей та портової інфраструктури. А Міністерству закордонних справ дано доручення активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна.

Нагадаємо, в Одеській ОВА повідомляли, що основними цілями для ворога минулої ночі стали портова та критична інфраструктура Одеси. Росіяни з Криму атакували ракетами «Онікс», а авіація завдала удару ракетами Х-59 та Х-22. Водночас були запущені й ударні дрони «Shahed-136».