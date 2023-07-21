Зеленський звільнив Пристайка з посади посла у Британії

Вадим Пристайко, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n185328-zelenskyy-zvilnyv-prystayka-z-posady-posla-u-brytaniyi.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посад посла України у Великій Британії та Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO).

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Відповідний указ сьогодні, 21 липня, опублікований на сайті президента.

Причини звільнення Пристайка наразі не відомі.

Нещодавно Пристайко у коментарі британському телеканалу Sky News назвав «нездоровим сарказмом» слова Зеленського, котрі пролунали у відповідь на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса щодо «недостатньої вдячності» за військову допомогу,

Я думаю, він відповів трохи з сарказмом, — зазначив тоді Пристайко. — Він сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що це здоровий сарказм.

Згодом, пояснюючи у коментарі виданню «Українська правда» свою заяву, Пристайко уточнив, що Воллес, якщо йому щось не подобається, міг би не виносити слова у публічний простір, а особисто поспілкуватися з послом України.