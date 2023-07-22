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Чіпи на ракети для путіна: як Мальдіви допомагають росії в обхід санкцій
Чіпи на ракети для путіна — як Мальдіви допомагають росії в обхід санкційhttps://racurs.ua/ua/n185366-chipy-na-rakety-dlya-putina-yak-maldivy-dopomagaut-rosiyi-v-obhid-sankciy.htmlРакурс
Напівпровідники американського виробництва на суму 53,6 млн дол. були відправлені до росії через Мальдіви, попри заборону США.
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У статті «Мальдіви: маленька острівна держава, яка відіграє важливу роль у постачанні мікросхем до росії» Nikkei розповіло, як країна в Індійському океані перетворилася на транзитний пункт для агресора.
Перевалкові острови
За даними Nikkei, постачання напівпровідників зросли у травні 2022 року, коли російський «Аерофлот» відновив польоти між столицею Мальдівських островів та Москвою. До цього вони були припинені через вторгнення Росії в Україну.
Для розуміння масштабів: 20% всього мальдівського експорту — це постачання мікросхем до саме росії.
Чіпи відправляли 14 експортерів. Жодна з цих компаній не базується на Мальдівах — ринку напівпровідників тут немає.
Наприклад, компанія Mykines Corp. зі штаб-квартирою в Лондоні поставила в росії електронне обладнання на 1,2 млрд дол.
Контрабандні схеми
За даними мальдівської митниці, у 2022 році в росії реекспортовано напівпровідників на 10 дол. (не мільйонів, не тисяч, а просто на десять). При цьому дані про перевалку «не включені до експортної статистики».
Ключовим елементом є експедитори, які пов’язують вантажовідправників та перевізників та виконують митні процедури від їхнього імені.
Постачання американських товарів з Мальдівських островів в росію можуть бути організовані шляхом вказівки імені місцевого експедитора в накладній.
Реакція США
У США вже обурилися роллю експедиторів на Мальдівах, оминаючи антиросійські санкції. Міністерство торгівлі звинуватило компанію Intermodal Maldives у допомозі експорту деталей літаків у росії та порушенні обмежень США.
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