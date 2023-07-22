ЗСУ знищили дві С-300 та склад російських дронів. Фото:

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Збройні сили України продовжують завдавати потужних ударів по місцях зосередження ворогів та складах по всій лінії фронту.

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Зокрема, авіація та ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони атакували місце зосередження окупантів у Скадовському районі Херсонської області. Попередньо відомо про знищення 24 окупантів, двох пускових установок ЗРК С-300, трьох одиниць автобронетанкової техніки та складу безпілотників. Про це 22 липня повідомило оперативне командування «Південь».

Також військові отримали підтвердження того, що за три доби бойової роботи були ліквідовані 18 загарбників, ще чотири складових зенітно-ракетних комплексів С-300, дві одиниці автомобільної техніки, серед яких командно-штабна машина. А в Олешках та Новій Збур’ївці були підірвані два склади з боєприпасами.

Крім того, сили ППО збили два безпілотних розвідники «Орлан-10» та «Мерлін».

Нагадаємо, росія стягнула понад 100 тис. солдатів під Куп’янськ. Ця кількість становить майже дві третини від чисельного складу збройних сил рф на сході України. Однак нещодавно ЗСУ локалізували «великий наступ» російських військових на лінії Куп’янськ-Лиман.