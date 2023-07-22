Вибухи на Кримському мосту. Фото:

https://racurs.ua/ua/n185381-rosiyany-pidozruut-pracivnykiv-krymskogo-mostu-v-dopomozi-atak-na-krym.html

Ракурс

Параноїдальні настрої ширяться серед окупантів у тимчасово окупованому Криму.

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Військові рф та загарбницька адміністрація так налякані останніми ударами ЗСУ, що почали підозрювати працівників Кримського мосту, який 22 липня знову перекрили, у допомозі з організацією вибухів. Після низки вибухів ворог посилив перевірку всіх критичних об'єктів у Криму. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що всіх працівників цих об'єктів викликають на допити, а також перевіряють телефони. Росіяни «наполегливо рекомендують» доносити на тих, кого ті вважають не лояльними до російської окупаційної влади.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня біля Кримського мосту прогримів потужний вибух. Це призвело до того, що сильно були пошкоджені два прольоти автомобільної частини мосту, один при цьому частково повис над водою. Окупанти вже заявили, що ремонт обійдеться у чималу суму та займе багато часу.

Гучно в Криму було й сьогодні, 22 липня. Через потужні вибухи у в тимчасово окупованому Октябрьському Красногвардійського району Криму, де були знищені нафтобаза та склади боєприпасів, окупанти зупинили рух потягів через Кримський міст.