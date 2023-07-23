Наслідки ракетного удару по Одесі. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

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Ракурс

Відповідь за ракетні удари проти мирних українських міст російським ворогам пообіцяв президент України Володимир Зеленський.

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Ця відповідь буде відчутною для агресора, а жодних виправдань російському терору не буде. Про це глава держави 23 липня написав у Telegram.

Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь, — йдеться у повідомленні.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Facebook пояснив, що ракетний терор Одеси — це нейтралізація відновлення «зернового коридору». Він запевнив, Україна обізнана про плани агресора й відреагує належним чином. Також Данілов вважає, що росіяни хочуть примусити Захід до відновлення експорту російського аміаку та зняття частини санкцій.

Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон — це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування «зернового коридору». За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 23 липня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Одесі й області із застосуванням 19 ракет п’яти типів. Вдалося знищити дев’ять ворожих цілей, але були й влучання у портову інфраструктуру та житлові райони. Зараз відомо про 19 поранених й одного загиблого.

Російська атака також пошкодила Спасо-Преображенський собор, дві памʼятки архітектури та шість житлових, в тому числі багатоквартирних, будинків.