Ротація російських ракетоносіїв відбулася у Чорному морі

Російські ракетоносії у Чорному морі. Фото:

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Ракурс

Російські ракетоносії присутні в акваторії Чорного моря станом на 23 липня.

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Країна-агресор провела ротацію носіїв ракет. Ворожа субмарина, що випустила вночі всі крилаті ракети «Калібр», була заведена в пункт базування. А на бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, спорядження якого до восьми «Калібрів». Про це спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомив у Telegram.

За його словами, рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим, ворог атакує не тільки вночі. Днями росіяни вдалися до потужної атаки інфраструктури Одеської області й серед дня.

А речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, в ефірі телемарафону повідомляв, що станом на ранок 22 липня в акваторії Чорного моря було 10 російських бойових кораблів. Ще один корабель перебуває в Азовському морі, як зазвичай і так само в Середземному морі є угрупування, але воно перебуває в Тартусі.

Нагадаємо, удар росії по Одесі вночі 23 липня застосовувався щонайменше п’ятьма видами ракет — наземного, морського і повітряного базування. Стратегічна авіація ворога випустила три ракети Х-22, стріляли з й берегових ракетних комплексів типу «Бастіон», які випустили п’ять ракет «Онікс». Був обстріл й з «Іскандерів» — це сім ракет типу «К» та «М». А російська субмарина з Чорного моря атакувала чотирма крилатими ракетами «Калібр».

Силами та засобами Повітряних сил було знищено дев’ять повітряних цілей: чотири «Калібри» та п’ять «Іскандер-К».