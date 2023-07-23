Спробу «великого наступу» рф на Куп’янськ пояснили британці. Фото:

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Російська пропаганда з усіх телеканалів та соцмереж кричить про так званий великий наступ окупантів на Куп’янському напрямку.

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Однак загарбницька армія росії немає реальних успіхів. А «переможними» заявами пропагандисти лише намагаються відволікти увагу своїх громадян він ситуації на Запорізькому напрямку, де окупанти отримують на горіхи. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 23 липня.

Британська розвідка зазначає, що останніми днями армія рф значно посилила артилерійські обстріли прифронтової зони на стику Луганської та Харківської областей. Разом з обстрілами стали частішими атаки росіян — ворог штурмує малими групами. Однак «великий наступ», це всього-на-всього робота російської дезінформації.

росія, ймовірно, досягла лише незначних успіхів, але відновлення активності на півночі підкреслює важливість цієї ділянки для Кремля, коли росіяни одночасно стикаються зі значним тиском у південному Запорізькому секторі, — зазначають британці.

Союзники вважають, що кремль наказав російській групі «Захід"вийти до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області. Бо саме Луганщину, на думку британської розвідки, москва вважає однією зі своїх основних цілей у війні.

Нагадаємо, 20 липня у Східному угрупованні військ заявляли, росія стягнула понад 100 тис. солдатів під Куп’янськ. Ця кількість становить майже дві третини від чисельного складу збройних сил рф на сході України. Однак ЗСУ локалізували «великий наступ» російських військових на лінії Куп’янськ-Лиман.