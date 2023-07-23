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Ракурс
Знищення російського складу та живої сили, скріншот відео

Ворон літає, а Буря стріляє - Сирський показав знищення складу та живої сили ворога (ВІДЕО)

23 лип 2023, 20:16
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Українські військові з 54-ї окремої механізованої бригади знищили склад та живу силу ворога.


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Відповідне відео сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Ворон літає, а Буря — стріляє. 54-та ОМБр знищує склад та живу силу ворога, — зазначив він в описі відео.

На відео можна побачити, як захисники України за допомогою дрона виявляють склад та переміщення живої сили ворога, після чого по окупантах завдаються артилерійські удари.

Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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