Екс-нардепу Євгену Мураєву повідомили про підозру в держзраді. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n185455-eks-nardepu-muraievu-povidomyly-pro-pidozru-v-derjzradi.html

Ракурс

Євген Мураєв, колишній народний депутат, отримав підозру у державній зраді.

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СБУ зібрала доказову базу на керівника забороненої партії «Наші», який причетний до підривної діяльності проти України. Йому повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ. Про це 25 липня повідомив прес-центр спецслужби.

Слідчі вважають, що Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення російської пропаганди та таким чином цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільну думку українців в інтересах кремля.

У спецслужбі нагадали, що на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. А експертиза СБУ вже остаточно підтверджено факти злочинної діяльності екс-нардепа проти державної безпеки України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Обшуки в житлі та офісах Мураєва були проведені восени 2022 року. У фігуранта знайшли готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.

Нагадаємо, СБУ та ДБР викрили на співпраці з росією чинного нардепа від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова, який під час повномасштабного вторгнення, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором.