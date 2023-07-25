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Екс-нардепу Євгену Мураєву повідомили про підозру в держзраді. Фото: СБУ
Екс-нардепу Мураєву повідомили про підозру в держзрадіhttps://racurs.ua/ua/n185455-eks-nardepu-muraievu-povidomyly-pro-pidozru-v-derjzradi.htmlРакурс
Євген Мураєв, колишній народний депутат, отримав підозру у державній зраді.
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СБУ зібрала доказову базу на керівника забороненої партії «Наші», який причетний до підривної діяльності проти України. Йому повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ. Про це 25 липня повідомив прес-центр спецслужби.
Слідчі вважають, що Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення російської пропаганди та таким чином цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільну думку українців в інтересах кремля.
У спецслужбі нагадали, що на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. А експертиза СБУ вже остаточно підтверджено факти злочинної діяльності екс-нардепа проти державної безпеки України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Обшуки в житлі та офісах Мураєва були проведені восени 2022 року. У фігуранта знайшли готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.
Нагадаємо, СБУ та ДБР викрили на співпраці з росією чинного нардепа від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова, який під час повномасштабного вторгнення, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором.
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