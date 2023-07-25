володимир путін був «паралізований». Фото:

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Російський диктатор володимир путін був попереджений про заколот «вагнерівців» за два-три дні до його початку.

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Вранці, 24 червня, після початку заколоту євгенія пригожина путін був «паралізований» та не міг діяти рішуче. Упродовж більшої частини дня не було віддано жодного наказу. Не маючи чітких наказів, місцеві військові та силові структури прийняли рішення не намагатися зупинити добре озброєні війська ПВК «Вагнера». Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на представників силових структур.

У путіна був час, щоб прийняти рішення про ліквідацію і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях… Був абсолютний жах і розгубленість. Довгий час вони не знали, як реагувати, — зазначив один з європейських чиновників з питань безпеки, який, як і інші, говорив на умовах анонімності.

Джерела стверджують, що місцева влада не отримувала жодних команд від керівництва й це означало нездорову ситуацію всередині рф. А безлад у кремлі також відображає поглиблення розбіжностей всередині російського безпекового і військового істеблішменту щодо ведення війни в Україні.

А прес-секретар диктатора дмитро пєсков назвав такі оцінки розвідки нібито «нісенітницею», додавши, що їх поширюють «люди, які не мають жодної інформації».

А критики російського диктатора наголосили, що відсутність керівництва з боку Кремля під час кризи значно послабила путіна, бо той показав себе людиною, яка не здатна приймати серйозні, важливі і швидкі рішення в критичних ситуаціях і просто сховався.

Нагадаємо, військовий заколот засновника групи найманців «Вагнера» євгена пригожин відбувся наприкінці червня. Ці бойовики швидко взяли під свій контроль оостов-на-дону та попрямували у бік москви. Російський диктатор володимир путін та його оточення втекли з російської столиці. Однак військовий переворот завершився дуже швидко, всього за сотні кілометрів від москви.

Зараз ПВК «Вагнера» передислоковуються до білорусі, як було домовлено з білоруським диктатором олександром лукашенком.

Джерело: The Washington Post