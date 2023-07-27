Українську "зірку" фехтування Харлан дискваліфікували на чемпіонаті світу через відмову потиснути руку росіянці

https://racurs.ua/ua/n185544-ukrayinsku-zirku-fehtuvannya-harlan-dyskvalifikuvaly-na-chempionati-svitu-cherez-vidmovu.html

Ракурс

Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову в 1/16-й чемпіонату світу з рахунком 15:7.

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Після перемоги Харлан демонстративно не потисла руку своїй суперниці. Коли росіянка підійшла до українки, то Ольга виставила шаблю вперед і щось говорила своїй опонентці.

За правилами FIE, «відмова фехтувальника привітати суперника, рефері та глядачів до початку поєдинку або після останнього удару карається чорною карткою (дискваліфікацією)». Росіянка залишалася на доріжці 50 хвилин, протестуючи проти рішення Харлан та вимагаючи її дискваліфікації.

Згодом медіа повідомили, що згідно з регламентом, після завершення сутички суперниці мали «привітати» одна одну: Харлан запропонувала «стукнутися» шаблями, Смірнова натомість хотіла рукостискання. Українка пішла з доріжки, а росіянка вимагала її дискваліфікації.

Після консультацій судді не змінили рішення бою — Харлан пройшла у наступний раунд ЧС у Мілані. Це були перші змагання між спортсменкою з України та атлеткою з росії в нейтральному статусі після того, як Міністерство молоді та спорту скасувало бойкот.

Утім, Харлан все ж дискваліфікували. Вона мала взяти участь у сутичці з болгарською фехтувальницею Ілієвою: раунд не відбувся, суперниця українки пройшла далі автоматично.