Шарія і екс-главу поліції Вінниччини судитимуть за держзраду і роботу на фсб рф

https://racurs.ua/ua/n185580-shariya-i-eks-glavu-policiyi-vinnychchyny-sudytymut-za-derjzradu-i-robotu-na-fsb-rf.html

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Проросійського блогера анатолія шарія та колишнього очільника поліції Вінниччини, які працювали на фсб рф, судитимуть за державну зраду.

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Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно шарія та ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Їм інкриміновано державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань фсб рф.

З 2018 року колишній правоохоронець, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби. Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані про України. Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи.

Із 2019 року шарій фактично проживає на території Королівства Іспанія. Звідти організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

Екс-керівник обласної поліції до співпраці з фсб рф залучив проросійського блогера. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби. Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту. Про виконану роботу обвинувачені звітували своєму куратору з фсб рф.