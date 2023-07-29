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Ракурс
Росіяни скаржаться на обстріли Брянської та Білгородської областей

Росіяни скаржаться на обстріли Брянської та Білгородської областей

29 лип 2023, 10:20
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Росіяни через пропагандистські Телеграм-канали та ЗМІ сьогодні вранці почали скаржитися на обстріли Брянської та Білгородської областей. Окупанти стверджують, що вранці 29 липня українські війська обстріляли із мінометів село Ломаківка Брянської області, яка межує з Чернігівщиною. Незалежне підтвердження цієї інформації немає.


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Як вказує російська служба «Радио Свобода», прикордонні населені пункти Білгородської області також регулярно зазнають обстрілів. Раніше у цей регіон рф ненадовго був захоплений бійцями «Російського добровольчого корпусу».

Джерело: Ракурс


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