Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, фото: ДСНС

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Ракурс

Рашисти сьогодні, 31 липня, близько дев’ятої години ранку завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракети влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок та освітній заклад.

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Наразі відомо про 31 постраждалого, серед них троє дітей та щонайменше двох загиблих. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Завали ще розбирають, під ними можуть перебувати ще вісім людей.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що стан більшості постраждалих — задовільний. Двоє людей у важкому стані.

Згодом у прес-службі ДСНС повідомили, що станом на 12.30 відомо про чотирьох загиблих та 43 постраждалих. Врятовано трьох осіб, серед них дитина 2013 року народження. Евакуйовано 30 осіб. Рятувальні роботи тривають.

У ДСНС повідомляють, що в результати вручання влучання російської ракети сталося руйнування одного з чотирьох під’їздів багатоповерхівки.

Відбулося руйнування з 4 по 9 поверхи у межах 1 під’їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні 4 поверху на площі близько 70 м кв., наразі пожежа локалізована, — зазначають у відомстві.

Також відбулося влучання в чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з другого по четвертий поверхи — постраждали три особи.