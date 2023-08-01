Китай обмежує експорт цивільних безпілотників

https://racurs.ua/ua/n185722-kytay-obmejuie-eksport-cyvilnyh-bezpilotnykiv.html

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Китай запровадив посилений контроль над експортом обладнання для виробництва цивільних дронів, аби зменшити ризики їх незаконного використання з військовою метою.

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Про це йдеться в коментарі речника Міністерства торгівлі КНР з приводу обмежень на експорт безпілотників, пише «Укрінформ».

Сучасні високоефективні дрони мають функції, які можуть бути використані з військовою метою. Також Китай з 2002 року поступово впроваджує такі заходи щодо експорту безпілотників із певними технічними характеристиками й функціями.

Останніми роками зі швидким розвитком технологій БпЛА та розширенням сценаріїв їхнього застосування зростає ризик того, що деякі цивільні безпілотники з високими специфікаціями та ефективністю можуть бути переобладнані для військового використання. Тому Китай, як великий виробник і експортер дронів, вирішив розширити контроль над експортом безпілотників та обладнання, щоб запобігти таким ризикам, — заявив речник.

У Пекіні стверджують, що ці заходи не спрямовані на жодну конкретну країну чи регіон, а всі інші цивільні безпілотні літальні апарати, які не підпадають під встановлені параметри контролю, дозволено безперешкодно експортувати.

Представник Мінторгівлі також запевнив, що уряд Китаю сприятиме міжнародній торгівлі та співпраці у сфері безпілотників для цивільного використання й у майбутньому для компаній-експортерів із розвиненими системами перевірки кінцевих споживачів передбачать спрощення дозвільних процедур.

Нагадаємо, Китай із 1 вересня запроваджує контроль за експортом широкого переліку обладнання для виробництва цивільних дронів і засобів, пов’язаних із їх використанням.