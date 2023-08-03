Румунія шукає уламки російського дрона після атаки на Ізмаїл

https://racurs.ua/ua/n185826-rumuniya-shukaie-ulamky-rosiyskogo-drona-pislya-ataky-na-izmayil.html

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Міністерство оборони Румунії провело пошуки уламків безпілотника окупаційної армії росії у прикордонній з Україною зоні, проте не виявили жодної техніки. Дрони країни-агресора рф, які атакували Ізмаїл у ніч на 2 серпня, налякали мешканців румунської комуни Чаталкіой, розташованій неподалік кордону з Україною.

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Місцеві мешканці бачили й чули дрони, які пролітали над їхніми будинками. Один з дронів впав у лісі, проте його уламки не вдалося виявити. Окрім цього, в домівках деяких людей вибило шибки.

Команда фахівців ВПС Румунії вирушила на місце події, щоб розслідувати повідомлені ситуації. Поки що не було виявлено конкретних елементів, які б доводили поширені гіпотези, — йдеться у заяві.

За словами очільника румунської комуни Чаталкіой, люди повідомляли, як три дрони летіли прямо над їхніми будинками, один з них впав у лісі. Збитий дрон намагалися безрезультатно шукати, оскільки у лісі болотиста місцевість та немає жодної дороги.

У Міністерстві оборони Румунії додали, що посилили заходи безпеки й постійно контролюють сухопутний, морський, повітряний простори та співпрацює з НАТО.

Нагадаємо, 2 серпня окупанти рф атакували Україну дронами. Їхньою ціллю стали порти в Одеській області. Під ударом РФ був порт в Ізмаїлі, там пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї. Загалом за ніч росіяни пошкодили близько 40 тис. тонн зерна.